行政院經貿談判辦公室表示，預定今（30）日召開的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，將注重提升及深化台美經貿關係途徑、與台美雙方在疫後經濟復甦上的合作。行政院預計下午4點半召開記者會，向國人完整說明此次會議成果。

經貿辦指出，雙方此次預計將就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另外，為順應國際貿易情勢變化，雙方亦預計納入環保及勞工權利議題。

經貿辦表示，此次議題涵蓋的項目相比過去更加廣泛，除了一般貿易議題外，國際貿易新議題的討論，能讓台美雙方加深國際合作並讓台灣經貿順利與國際接軌，為我方長期戰略目標先打下重要基礎。

此次將由行政院經貿辦（OTN）副總談判代表楊珍妮、美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表Terrence J. McCartin，率雙方各部會單位與談。經貿辦期盼此次會議能為台灣企業注入活水，有助於企業促進創新、貨品進出口與投資，轉型邁向新經濟。