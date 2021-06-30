張瓊姿本色客串演出《黃金歲月》。（民視提供）

張瓊姿本色客串演出《黃金歲月》。（民視提供）

張瓊姿本色客串演出《黃金歲月》。（民視提供）

藝人張瓊姿在秀場時代是當紅八點檔女主角，場場都是壓軸表演，由於唱歌並非她強項，所以常常是同場歌手在幕後幫她合唱，卻也因此鬧出不少笑話；她日前客串民視八點檔《黃金歲月》，導演就是要她以「張瓊姿」大明星本色演出，其中一段她台上表演、台下賴慧如幫唱，結果一個噴嚏聲傳出去，她得臨場反應跟著打噴嚏，「這些趣事在秀場真的都發生過，還有過唱一首歌卻有5種不同聲音；甚至還有人一急著上台，誤把甘蔗當麥克風，還能在台上載歌載舞」。

本色演出的張瓊姿表示，對嘴唱歌其實相當不容易，除了要背好歌詞，還要記住舞蹈動作，現場許多突發狀況也少不了，「秀場的故事真的說不完」。而為了這一場戲，她特地找Jasmine Galleria的禮服，在拍攝前，還請舞蹈老師們一起去現場走位及排練，相當重視客串演出。

談起客串緣由，她說，今年過年前剛好跟導演余蒨蒨吃飯，導演當下提到有一個客串的秀場歌手角色還沒確定人選，相當苦惱，她於是一口答應。為了這次客串演出，她大約花了3個月準備，從選歌到服裝造型等細節都不馬虎。張瓊姿感性地說，離開秀場這麼多年，還有連續劇拍這個題材，精采呈現當年大家的黃金歲月，讓雖然只是客串演出的她也相當開心。

不過最近都在家防疫的她也羞認「真的胖了不少」，尤其一邊看電視會一邊吃零食，竟默默胖了3公斤，讓她嚇到趕緊找運動影音，跟著做一些簡單拉筋運動。