宜蘭縣泰雅大橋發生小貨車與拖板車側面嚴重撞擊的車禍事故。（警方提供／胡健森宜蘭 傳真）

宜蘭縣泰雅大橋發生小貨車與拖板車側面嚴重撞擊的車禍事故。（警方提供／胡健森宜蘭 傳真）

位於宜蘭縣大同鄉的泰雅大橋在今（15）日中午11點左右發生小貨車與拖板車側面強烈撞擊的車禍，小貨車車頭幾乎全毀，這起車禍共造成5人受傷，並有1人受困變形的車體內，由救災人員在搶救中。

宜蘭縣政府消防局勤指中心接獲通報，指泰雅大橋靠近大同加油站側，有小貨車與拖板車車禍，有民眾受困，勤指中心立即指遣大同、三星及羅東分隊，緊急出動人車前往救援，因小貨車車體受損嚴重，救難人員需動用破壞器材將變形的車體切割開，試圖將受困車內的傷者救出，至於肇事原因仍待釐清。