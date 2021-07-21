直擊》河南爆雨 老人苦等救援 民眾遭水沖走數度滅頂

河南鄭州暴雨成災，今傳出消息，當地有醫院地面全層淹水，門診部困逾1萬人，有人利用社群媒體發訊息求助。另有司機駕車時，車內進水，因害怕被沖走，爬上車頂避難，受困逾10小時。

大陸一網民昨（20日）在微博表示，自己和家人受困鄭州大學第一附屬醫院，院內全是患者、長者和兒童，面對停水、斷電、缺糧，甚至沒有地方坐。另有網民指，自己在急診的父親，因停電而失去呼吸機支援，院方回應稱電力部門正在搶修，但恢復供電時間未明。

鄭州當地一名男司機昨凌晨遇災，稱當時暴雨來襲卻一直塞車，期間水位不斷上漲，甚至蔓延到車內。他和旁人緊急爬上車頂躲避，目前已受困逾10小時，水位已淹到車廂一半，他們的衣服濕透、身體冰冷，且非常害怕被沖進附近河道，或因漏電而觸電。

河南省交通部宣布，全省25條高速公路共31個路段封閉，恢復通行時間待定；另截至昨晚，鄭州機場滯留旅客超過5000人。另，鄭州市內有大批民眾受困於餐廳，超市出現搶購日用品情況，酒店幾乎爆滿。