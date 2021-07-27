千萬麥拉倫撞成「咪咪冒冒」 國道3車疑變換車道不慎連環撞 12:582021/07/27 中時新聞網 蔡炆璇 、中時、 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北向近高科交流道今（27）日發生3車連環撞車禍，其中一台車還是千萬超跑麥拉倫。（圖／記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北向近高科交流道今（27）日發生3車連環撞車禍。（圖／高速公路即時路況影像） 國道一號北向近高科交流道今（27）日發生3車連環撞車禍，其中一台車還是千萬超跑麥拉倫。（林瑞益翻攝） 訂閱影音： 中時新聞網 國道一號北向近高科交流道今（27）日發生3車連環撞車禍，其中一台車還是千萬超跑麥拉倫。（林瑞益攝） 今（27）日中午11時許，國道一號北向342公里，近高科交流道附近驚傳發生一起連環撞車禍，疑因有車輛變換車道不當，導致3部車追撞事故，其中一輛肇事車還是一台千萬超跑麥拉倫，所幸警方到場後初步了解現場無人受傷，但肇事原因和相關責任，還有待警方根據行車影響進一步判斷與釐清。 國1酒駕自撞車子「燒到剩框」 他腿斷受困民眾合力搶命拖出 吉普車飆浪慘「浪洗滅頂」畫面曝光 車主狼狽秒噴70萬 #麥拉倫 #變換車道 #連環撞 #國道 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東與垃圾車對撞 小客車駕駛不治 04:102021/07/17 地方新聞 國1酒駕自撞車子「燒到剩框」 他腿斷受困民眾合力搶命拖出 13:332021/07/26 社會 中山高橋頭段5車連環撞 1男飛出車外不治 07:312021/07/20 社會 新北福和橋母女雙載疑自摔 母遭曳引車撞頭部重創亡 14:572021/07/26 社會 出遊鬆一下 家人同車可脫罩飲食 04:102021/07/17 生活新聞 驚悚車禍瞬間 環島女騎士擦撞垃圾車亡 駕駛崩潰跪地 11:412021/07/17 社會 沒打方向燈跨2車道吃2張罰單 法官判撤1張 17:072021/07/26 社會 國1彰化員林三跨越橋陸續封閉 一張圖看懂替代道路 14:012021/07/19 寶島 大貨車肇事撞斷測速照相桿 當地人樂歪：為民除害 12:132021/07/27 社會 台中女疑墜落7樓高架橋陳屍路邊 車上留一字條停國道路肩 13:462021/07/26 社會 新北貢寮廂型車疑自撞山壁側翻 車頭凹陷、安全氣囊瞬間爆開 13:352021/07/18 社會 農用曳引車「火犁」輾壓轎車變廢鐵 民驚：比戰車還猛 13:162021/07/20 社會 坎城得獎名單／37歲法國女導《鈦》奪金棕櫚 評審團主席提前爆雷 11:372021/07/18 娛樂 社會熱門新聞 男下班忘關門躺床就睡 女鄰居「一晚來3次」：控制不住 - 社會 縱火燒死老闆一家3口 油漆工3次判死更二審大逆轉判無期 - 社會 50歲美魔女扮女僕 小一半男客洗鴛鴦浴「連結」大呼值得 - 社會 上兵抱11把木槍上廁所吃飯被玩死 法官閱他「給媽媽的話」落淚 - 社會 史上最大空運走私10億K毒 刑事局逮幕後金主 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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