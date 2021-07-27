國道一號北向近高科交流道今（27）日發生3車連環撞車禍。（圖／高速公路即時路況影像）

國道一號北向近高科交流道今（27）日發生3車連環撞車禍，其中一台車還是千萬超跑麥拉倫。（林瑞益翻攝）

國道一號北向近高科交流道今（27）日發生3車連環撞車禍，其中一台車還是千萬超跑麥拉倫。（林瑞益攝）

今（27）日中午11時許，國道一號北向342公里，近高科交流道附近驚傳發生一起連環撞車禍，疑因有車輛變換車道不當，導致3部車追撞事故，其中一輛肇事車還是一台千萬超跑麥拉倫，所幸警方到場後初步了解現場無人受傷，但肇事原因和相關責任，還有待警方根據行車影響進一步判斷與釐清。