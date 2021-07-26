38歲賴姓女子今（26日）下午1時許，騎機車搭載9歲女兒行經新北市永和區福和橋機車道、往北市方向，賴女疑因自行擦撞機車道，摔至一旁汽車道，當場遭曳引車撞擊，賴女頭部重創、當場慘死，所幸女兒僅四肢擦挫傷，詳細車禍原因待進一步釐清。
據悉，賴女當時疑似擦撞機車道後自摔，賴女跌至一旁汽車道，遭黃姓男子駕駛的曳引車撞擊，賴女頭部重創，當場失去生命跡象，警、消抵達時仍急救無效，並未送醫。
警方指出，黃男酒測值為零，已調閱周圍監視器進一步釐清車禍原因。
38歲賴姓女子今（26日）下午1時許，騎機車搭載9歲女兒行經新北市永和區福和橋機車道、往北市方向，賴女疑因自行擦撞機車道，摔至一旁汽車道，當場遭曳引車撞擊，賴女頭部重創、當場慘死，所幸女兒僅四肢擦挫傷，詳細車禍原因待進一步釐清。
據悉，賴女當時疑似擦撞機車道後自摔，賴女跌至一旁汽車道，遭黃姓男子駕駛的曳引車撞擊，賴女頭部重創，當場失去生命跡象，警、消抵達時仍急救無效，並未送醫。
警方指出，黃男酒測值為零，已調閱周圍監視器進一步釐清車禍原因。
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