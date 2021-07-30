高雄女開豪車闖關山陷泥沼，台南員警開車1個多小時拖吊解救。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

微解封登山放風，但太偏遠陌生山區就不要獨行。蔡姓女子28日上午駕著捷豹豪車，靠著網路資訊獨自開車到台南南化關山里偏遠山區，不料車輪陷入泥濘，四處無人煙、手機訊號微弱，幸好最後撥通110，玉井警分局玉山派出所員警及巡守隊員開車80分鐘到山裡將車拖離泥沼，蔡小姐獲救後感謝不已。

來自高雄的38歲蔡女，因熱愛登山，上網找尋登山點，28日獨自駕著豪車要到南化區關山里深山內爬山，山區因下大雨致道路泥濘難行，其駕駛豪車於12時30分在南179-1市道10.5公里處陷入泥沼中無法動彈。

「我喊了好久都沒有人出現。」因為機訊號微弱，蔡小姐12時50分才撥通110報案電話。玉山派出所所長涂瑞峰及警員阮東昇接獲通報後，立即趕往現場，並聯絡關山里兩名江姓巡守隊隊員準備脫困的繩索一同前往救援，由於蔡小姐受困位置偏遠，從玉山派出所出發要80分鐘才能到達。

涂瑞峰說，由於山路泥濘又狹小，費了20多分鐘才把車拖出泥沼，員警再幫蔡小姐慢慢把車回正，讓她順利安全開回家。

玉山派出所涂、阮等2員平時熱心為民服務，接獲通報民眾受困山區，車輛無法行駛，更能立即通知關山里父子檔巡守隊員分別駕車馳赴現場救援，警民連手合作，及秉持同理心與積極為民服務之理念，深得報案人讚許與肯定，有助於提升警察優良形象。

玉井分局長許敏能表示，警察工作除了治安、交通外，更應秉持視民如親的理念，除對涂等2員即時救援受困道路民眾之善舉、熱心為民急難救助表示肯定，也讚揚本案係警民連手實施救援，發揮警民合力為民服務的最佳典範。