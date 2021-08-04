花蓮28歲陸男6月底趁著夜深人靜和友人前往偏僻空地試擊改造獵槍，經警方1個多月的蒐證，終於在2日逮到人，並在他的車上查獲改造1枝獵槍，將依法移送偵辦。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名28歲陸姓男子6月底趁著夜深人靜之時，和友人駕車前往偏僻空地試擊改造獵槍，附近民眾以為出事，嚇得趕緊報案，警方趕抵現場卻沒發現任何蹤影，所幸調閱監視器後掌握陸男行蹤，經1個多月的蒐證，2日前往其家中逮人，並在車上查獲改造1枝獵槍，將依法移送偵辦。

陸男今年6月28日深夜與許姓友人駕駛一輛自小客車前往壽豐鄉一處偏僻空地，據監視器畫面，2人當時頭上戴著頭燈，鬼鬼祟祟地從車上拿出1把改造獵槍，對著空氣擊發2槍後，疑因槍聲劇烈，驚怕被人發現，隨即駕車離去。

吉安警分局獲報後，隨即成立專案小組，調閱附近路口監視器，以車追人，經1個多月的調查與蒐證，掌握陸男住居所及日常作息，在花蓮檢方的指揮偵辦下，2日上午10時許，見時機成熟時，持搜索票前往他的住處發動搜索，並在自小客車上查獲改造獵槍1枝。

其獵槍經初步鑑識後，槍枝機件功能完整，警方也將陸男依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署偵辦。