花蓮縣鳳林鎮2019年農收因氣候受創，影響鎮民生計，鎮公所利用額外收入，隔年發放全數鎮民2000元年終慰問金，由於當時是全國唯一，引起矚目。審計部最新審查報告指出，鎮公所未考量鎮民受災程度及審酌財源量能，且有適法性爭議，要求縣府監督；鎮公所喊冤，鎮民當年均受影響，慰問金均依法編列，僅去年發放，無財源負擔，且今年及明年無發放計畫。

鳳林鎮位在花東縱谷，主要種植西瓜、稻米等作物，2019年氣候異常，農作物受嚴重災損，農民及相關從業人員收入銳減，影響家庭生計，鎮公所同年8月訂定「花蓮縣鳳林鎮發放年終慰問金自治條例」，經函報縣府備查，2020年農曆年前，發放逾1萬名鎮民，每人2000元年終慰問金。

審計部花蓮審計室最新的109年度審核報告指出，自治條例提報後，縣府在2019年10月3日函復表示，中央主管機關相關農業災損救助辦法，與鎮公所慰問金有牴觸之虞，且發放對象是否限制因遭受嚴重災損，以致工作失去保障、家庭生活陷入困窘對象有疑義。不過鎮公所尚未釐清，於2020年2月發放年終慰問金，有適法性爭議，要求縣府監督。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙表示，鎮民多為農民及相關從業人員，2019年鎮內農損超過6成以上，嚴重影響鎮民生計，才會將設在鎮上的花蓮縣中區垃圾掩埋場營運費收入，依法編列作為慰問金，不過這2年風調雨順，今年與明年均未列入預算編列，且鎮公所財政零借貸，並無財政不佳一說。

社會處長陳加富表示，當初鎮公所在鎮代表會支持下行文至縣府，縣府給予委婉答覆，尊重地方鄉鎮市公所運用地方財政依法辦理、執行，如今被審計室糾正，縣府未來則會按照審查報告加強監督。財政處副處長黃淑梅則說，由於慰問金屬非法定社福預算，近年因地方財政普遍不佳，中央控管嚴格，因此較不鼓勵發放。