7月20日河南地鐵車廂內外水位差巨大，有人恐慌欲砸門遭制止。(取自網路)

河南地鐵人行道因狹窄疏散不及，乘客一度被洪水逼回車廂等待救援。(取自網路)

7月20日，鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象。當日18時多，積水衝垮出入場線擋水牆，進入地鐵正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運。暴雨雨水倒灌入地下隧道和5號線列車內，乘客困於車廂中。其間，不斷有5號線列車內的消息及影片傳出，車廂內水漫至胸部乃至頭部。

根據河南官方數據，此次事件共疏散群眾500多人。以下是其中一位《中國青年報》訪問被困人員的口述。

7月20日下午，我從鄭州地鐵5號線的中央商務區站上車準備回家。可能因為雨天，所以這一站人並不是很多。這趟地鐵走得也不順暢，從黃河路站開始，列車出現緊急停靠等情況。當時沿路也一直還有乘客在上車，所以我也沒有覺得發生太大的問題。事故是在海灘寺站與沙口路站間發生的。

其實在列車抵達海灘寺站的時候，就已經採取了緊急停靠的措施了。但後面列車繼續往前開。當時以為很快就能到沙口路站。沒走多久，列車又再一次停靠了。從車廂往外看，已經能看到兩邊的水急速地向上湧去。那個時候列車長從車廂的最前面走到了最後面，走動的過程中也看到他不停地在與地面進行聯繫。列車長還嘗試將列車重新開回海灘寺站。但當時可能是因為地鐵有一套自動保護的設計，列車已經鎖死在鐵軌上面，沒有辦法移動。當時鐵軌上濺起了火花。

逐漸地，水開始灌進車廂內。起初，車內人們大都是在車尾聚集，但因為地鐵行進路線是由東往西，那一片地勢東低西高，車尾水流的上漲速度明顯高於車頭的部位，所以我們跟隨著列車長的指揮，一直往車頭的部分走。走到車頭的時候，列車長打開了最前面的一節車廂門。

我也是那個時候才知道，地鐵是有內部的人行通道的。當時大家聽著列車長的指揮，抓住欄桿，沿著地鐵軌道繼續向外走。當時應該已經距離沙口路站很近了，我感覺可能就兩百公尺多一點的樣子。走在最前面的那一小部分人已經到了相對安全的位置，但是後面來的水很急很猛，而地鐵下面的那個人行通道非常窄，人多且擠，大家根本就過不去，大部分的人走到一半就只能被迫回到車廂。列車長也將車門關閉並不斷地聯繫地面，等待救援。

大家都在努力嘗試各種方式與外界取得聯繫。撥打119、110、聯繫家人朋友請求援助……但收到的消息大多不盡人意。可能那個時候大家都在聯繫救援力量，這些電話被打爆了，外面的家人、朋友們都很難聯繫上他們。

最可怕的時候是在20日晚上九點左右，當時窗外的水已經差不多一人多高了，向後看，車廂後半截水也已經到頂，大家都向前聚在前三節車廂，我當時處於1、2節車廂的中間處，算是人群的中間位置。水繼續漫上來，人群後半截，水流基本已經漫到了脖子，最前面的部分也都到了胸口的位置。這個時候車廂開始出現缺氧的狀況。

身邊陸續有人出現缺氧、低血糖的症狀，有人發抖、大喘氣、乾嘔。當時車廂內還有孩子、孕婦、老人，大都因為久泡水中體力不支，出現各種身體狀況。當時還記得那位一直在為我們傳遞外面救援信息的女士說了這樣一則消息，說政府已經在後方開始抽水。但是當時的我覺得一台、兩台的抽水機根本頂不住這麼大的水。所以當時聽到這一段話的時候，就真的是感覺到絕望了。當時自己真的非常害怕，當看到車廂外的水位越過頭頂的時候，我就已經做好出不去的準備了。

車廂還出現了些許的騷動，在水位差最明顯的時候，有人衝動想直接砸開車廂的玻璃門，但是有一位大叔帶頭出來制止了他。真的十分感謝這位大叔，考慮到當時車內外的水位差，如果不是他來制止，車窗一旦貿然砸開，水必然會湧進來，車內外的水壓差肯定也會壓得人無法逃生。

後面事情出現了轉機。在車廂外水位達到最高值之後，水位線就好像一直保持一個較為平穩的狀態。同時，我們的車廂也因為水流衝擊出現了偏移，呈現出一邊高一邊低的狀態。向上翹的一側，車廂窗戶暴露在水體之外。當時人們就提議，用車廂內的滅火器砸處於高處的車廂的窗，而不是砸門。前面一節車廂的車窗砸開後，缺氧現象有了明顯的好轉，大家開始逐漸地恢復正常呼吸，外面的水位也沒有繼續上漲。我們處在車廂前面的人也不斷地在向後傳話，讓他們用滅火器鑿開車窗。起初只是一兩個聲音在喊。逐漸，我所在的這節的車廂中，聲音逐漸匯聚在一起「用滅火器砸車窗」。

也大約是那個時候，救援人員出現在車廂外面。他們最先通過鑿開的那處玻璃窗，將破窗器遞到車廂內。車廂內裡面大家也在接力將破窗器向後傳遞。我因為處在一個相對靠前的位置，所以也不太清楚後面的狀況，只記得往後看黑壓壓一片都是人。隨後，救援人員把前面的車長車廂打開了，並嘗試從車廂外側砸玻璃，但當時由於鑿打玻璃過於費力，且前面的車廂也已經打開，他們最後也沒有繼續下去。大家陸續從前面的車廂疏散出去。