大陸河南鄭州遭遇有史以來最強降雨，水災情況嚴峻，當地地鐵周二（20日）嚴重積水，洪水倒灌入5號線地下隧道和列車車廂，500多名乘客受困，其中一名生還者在網路上憶述受困時的狀況，稱在消防員到場時，大家優先讓老人、小孩、女性離開，在生死關頭展現出人性的光輝。

該名生還者在微博上憶述當時受困在鄭州地鐵5號線時的狀況，稱搭乘5號線到第三站時，車廂內慢慢進水，一開始大家很慌亂，車廂內也越來越悶，此期間，很多人打給爸媽、另一半、小孩，把該交代的交代清楚，還有交代銀行密碼的。但隨後開始有男乘客主動讓女乘客站在座位上，後來有人說：「大家盡量不要說話，越說話，氧氣用得越快」，大家便逐漸安靜下來。

該名生還者表示，他也一樣打給了爸媽，講完後他開始有點呼吸困難，不久後看到消防員到來，告訴他們：「不要害怕，馬上救你們出，你們不會被拋棄」。而在此刻，男乘客把優先離開的機會都讓給女性、陌生人接力把小孩舉著、年輕人讓機會給老人先離開，在生死關頭，發現人性的光輝。

該名生還者最後說，他出來那一刻，不僅是生命獲救，思想也跟著獲救，發現到國人骨子裡的熱情、無私是永遠在的。