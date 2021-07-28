桃園市議會昨通過決議要求市政府發給市民每人5000元，協助度過疫情難關。金門縣議長洪允典今天也隔海呼應，主張紓困方案應朝「先紓困、後振興」方向走，並順應民意採「普發現金」方式 比照桃園市至少發放5000元。縣府則表示，相關規畫都在進行中，執行細節尚待進一步研議，完整方案敲定後馬上公告。

洪允典指出，6月份全國失業率已上達4.8％，對以觀光立縣的金門縣衝擊更大，很多家庭生活陷入困境，各界要求紓困的聲音不斷，不論是中央或地方的紓困方案，都應順應民意採「普發現金」方式，才能給鄉親最即時、到位和有感的協助。

洪允典說明，金門「小三通」自去年2月10日停航後，造成觀光人潮銳減，今年5月疫情再炸鍋式大爆發，使得國旅急凍，台金往返班機大砍，讓地區各行各業雪上加霜，縣府應在財政許可下，至少比照桃園市決議發給每人現金5000元，希望縣府盡快將相關提案送交議會審查。

洪允典強調，參照國外案例，新加坡、韓國、日本、美國都採取全體國民「普發現金」的紓困方式，金額從1萬到3萬餘元不等，國內不僅桃園市議會7月27日決議通過要求市政府發放市民每人5000現金，澎湖縣也決定發現金1000元，可見發現金是民意的趨向，也是各國普遍主流作法，可以兼顧紓困與振興。