台灣民意基金會與政大選研中心近日都公布了台灣政黨民調結果，藥師林士峰發現，這兩份民調結果當中，民眾黨的支持度有不小的差距，他認為民調的方法會影響數字的呈現，並提出5點分析。

林士峰28日凌晨在臉書上發文表示，最近政大公佈了一項民調，顯示民眾黨的支持者為4%，和台灣民意基金會公佈的民眾黨為15%，有不小的差距，而選用的民調方法，都會影響數字的呈現。

對此，林士峰也提出了5點分析：

1.問題方式也會影響民調數字的大小。

2.民調採用的是家用電話、手機號碼、或者是交替採用都會影響。

3.調查民調的地方。

4.國民黨初選採用全民調的方式。

5. 執政黨帶著目的性網路民調。

林士峰指出，很多政治參與度低的中間選民到了投票的時候，會想投民調感覺比較高的候選人，來肯定自己的眼光；又或者在三腳督的單一選區選舉制時，會因爲害怕政治質譜和自己差異比較大的人當選，而出現棄保效應，這些人類的心理學也讓很多帶著政治目的性的民調應運而生。

林士峰認為，不要因為民調高低而影響自己的判斷，因為最準的民調就是開票的那個時刻，真實影響自己生活的票才是符合自己需求的民調，「柏拉圖認為，害怕被糟糕的人統治的恐懼誘使好人擔任公職，這不是說他們願意，而是非出來不可」。