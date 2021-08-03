台灣大哥大與聯發科、諾基亞三方合作，成功在5G獨立組網(SA)的實際網路環境下進行5G載波聚合(NR CA)的連線測試，取得國內SA技術發展突破，領先業界採用n28(700MHz)、n78(3500MHz)頻段組合，有效提升5G室內涵蓋，提供更穩定上傳品質及高速下載速度，朝「真5G」網路服務跨向一大步，深具里程碑意義。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大在5G一開台就積極投入3.5GHz 主流頻段網路佈建，率先獲 NCC達 50％ 人口涵蓋認證。第一階段中頻佈署達標後，第二階段將朝SA 與低頻建設發展。

林之晨強調，在SA驅動下，5G將不僅是大容量，還能進一步實現「超可靠低延遲」(URLLC)、巨量物聯網通訊 (mMTC)等特性，真正釋放5G時代完整潛力。在此一平台上，台灣大將加速發展自駕車、智慧城市等物聯網應用，建設更貼心多元的服務，同時也將賦能更多新創，幫助業界與用戶能所不能。

台灣大技術長郭宇泰表示，透過SA 5G載波聚合的功能，5G網路可以「更好、更深、更快」：涵蓋距離可再延伸約35％、提升室內涵蓋約30％；而在SA環境下，運用載波聚合(NR CA)技術結合不同頻段，速率又可較單頻再提升約30％；台灣大結合這兩個頻段分進合擊，可以發揮相加互補的效益，達到更優異的網路性能，技術成熟後可以運用在公網及客製化的企業專網，將國內5G發展推向另一個成長高峰。

目前全球僅12個網路於九個地區提供 SA 公眾網路商轉服務，台灣大哥大繼7月初於台北市內湖區成功完成SA NR CA連線，目前持續與合作夥伴進行正式網路的SA服務測試，致力推動 5G 技術的進展，讓更多用戶於世界同步享受台灣大平穩流暢的網路體驗、優質的5G整體服務。