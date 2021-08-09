口罩現在成為每個人的生活必需品，但要美觀、實用卻不容易。北科大教務處日前舉辦「創意北科口罩設計比賽」，鼓勵學生發揮美感設計抗疫必備的口罩圖樣，並將獲選第1名的口罩設計實際量產，近日送出6000片給鄰里及醫護人員使用。

獲選第一名的北科大工業設計系創新設計碩士班同學呂俊翰說，他設計的口罩以北科大校徽為主題，使用藍綠漸層為主色調，將校徽的橢圓造型衍伸出炸裂、無限、宇宙等新元素，還融入象徵生態校園的烏龜，展現想像力與創造力。

北科大將獲選第一名的口罩設計實際量產，近日由校長王錫福代表致贈3千片與學校附近的民輝里、昌隆里、朱園里，還由教務長楊士萱代表致贈3千片與台北市立萬芳醫院，攜手鄰里醫護共同對抗疫情。

王錫福指出，自新冠肺炎疫情爆發後，學校師生與周邊鄰里一心落實防疫工作，共同守護社區。在疫情關鍵時刻，校園周邊的民輝里、昌隆里、朱園里持續宣導防疫措施、環境清消，一同打造社區安全網絡，每一片設計口罩都代表著北科大的一片愛心，希望幫助大家順利度過疫情。

為感謝防疫前線的醫護人員，北科大也將設計口罩送到台北市立萬芳醫院，由萬芳醫院院長陳作孝代表受贈。楊士萱表示，站在第一線照顧確診病患的醫護付出與貢獻有目共睹，盼將學生的創意與學校的敬意傳達給醫護人員，感謝他們為台灣醫療挺身而出，盡心盡力。

萬芳醫院院長陳作孝表示，此款兼具設計與活潑配色的口罩為醫護同仁轉換風格並帶來愉快心情，也十分肯定北科大呂同學活用設計專長、貢獻一己之力替醫護人員加油打氣的用心。