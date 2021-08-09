高鐵苗栗通霄段7日因大雨沖刷，造成路塹坍方，土石滑落至軌道，導致營運一度中斷，直至今日仍以「單線雙向」方式運行。眼尖網友發現，坍方處有一根電線桿屹立不搖，完全不受影響，直呼「這根電桿也太硬了吧」，對高鐵施工品質感到敬佩。

這場坍方不僅影響苗栗台中區間一度停駛，甚至驚動行政院長蘇貞昌前往現場勘災。台灣高鐵公司事發後緊急應變，除了以安全為優先原則的列車調度，也立即啟動客運接駁，並派出工程團隊善後，希望5天內恢復正常。

坍方處的電桿屹立不搖，許多乘客對高鐵施工品質感到佩服。（讀者提供）

有網友發現，事發地點的邊坡大面積坍方，簡直是一場小型土石流，卻有一根電線桿直挺挺的，像沒事發生一樣，直呼神奇。

高鐵列車速度動輒逾200公里，沿線機電、土建等系統規模龐大，品質要求特別嚴格。以電桿來說，全線約架設1.1萬支，當年採「嵌入法」施工，通常嵌入深度在高架段為70公分，如果是一般路堤或路塹，則深達100公分。

這次電桿安然無恙，連傾斜都沒有，不少人頗感意外。目前列車通過該處維持慢速行駛，時速不超過70公里，民眾若搭車經過，有興趣的人不妨看一下窗外的電桿，屹立不搖。