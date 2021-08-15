蘇貞昌被形容為｢酷吏｣其來有自。前次榮總高雄院長因答不出多少停車位，蘇貞昌當眾人面電爆他｢下次不要被我問倒」；現在又來了，政院召開檢討會，道安委員會執行秘書報告死亡事故時被蘇貞昌飆罵，大家以為事情就過去了，孰料會議結束不到一禮拜，該員就遭「拔官」。

大官如此，小官學樣。高雄前鎮區出現「天坑」，高雄副市長到場飆罵官員「早上5點半前全做好，做不好就殺你的頭！」

官卑職淺的小官被罵罵也就算了，最令人難忘的是當年｢蔡蘇會｣上蘇貞昌六度追問蔡英文要派給他什麽職務，還要求不要用一般政客的標準衡量他。乖乖隆地冬！電線桿插雞毛，好大膽子！大概也只有電火球敢這樣對他的老闆。

生意慘淡、店面關門，全民呼喊要求「紓困」發現金，蘇貞昌則堅持一定要「振興」發五倍券，說發現金「會被民眾存起來」。殊不知老百姓都活不下去了，還要掏1000元出來，難道美國、日本、新加坡等國的做法都是錯的？還是蘇貞昌個人的｢傲慢｣與｢偏見｣呢？

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