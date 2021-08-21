大家都看到了這次美國在阿富汗的大撤軍，難民擠爆機場、直升機清掃跑道、難民高掛起落架、難民從高空墜落....美國運輸機頭也不回地凌空飛去，過去為美軍服務的阿富汗人民，就這樣眼睜睜地看著主人離去，不！至少美軍還帶走了工作犬，一犬一個座位，井然有序。

另一個場景，同樣是萬頭鑽動、同樣是哭天搶地，這裡是英軍的撤離場所，難民同樣被高高的圍牆擋住，上面還有刀片鐵絲網。只見大人將手中的小孩拚命往圍牆上拋，苦苦哀求士兵能帶走他們的孩子，英軍答應了，他們怎能不答應，嬰兒的啼哭、媽媽渴望的眼神，深深震撼著他們，終於接下婦人手中的嬰兒....。

英國大兵眼中含著淚，眼前的景象讓官兵們終身難忘，「太可怕了，婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網，要求我們接住，有些嬰兒還被困在鐵網上」，負責運送的英國傘兵說。

美國人，看到沒有？是誰造成的人間悲劇？自己拍拍屁股走了，叫別人替你收拾善後，英國已應允收容25000名難民，巴基斯坦、塔吉克也展開救援，連菲律賓、澳洲都伸出雙手，美國收容了多少？請問你們收容了多少？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※