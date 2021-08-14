串聯台中國際機場及屯區的台中捷運橘線，台中市交通局今年4月完成可行性研究、並送中央審查，審查委員對沿線運輸需求、稅務資料與地價等有疑義，經交通局重新修正，更貼近現況，近日重新送審。台中市交通局長葉昭甫強調，橘線聯繫多項重大建設，盼中央加速審查作業。

台中捷運橘線（機場捷運）為部分高架、部分地下的設計，起點為台中國際機場、終點到霧峰省諮議會附近，全線長29.2公里，將設置26座車站，其中15站為高架車站、11站為地下車站。市府去年6月舉辦地方說明會，初步規畫確定，今年4月9日送中央審查。

此案經中央各部會進行報告檢視後，交通部6月1日提出書面審查意見。交通局指出，審查委員多認為評估中針對運輸需求的預測參數等基礎資料太老舊，建議應更新到2021年，以貼近現況，此外，包括橘線沿線稅務、地價資料也應更符合台中市近幾年發展，交通局經重新估算財務效益後，本月9日重新送審。

葉昭甫指出，捷運橘線規畫沿中清路、國光路及中興路等主要幹道行駛，沿線經過機場、舊市區、一中商圈、台中軟體園區及多所醫療院所、大專院校，聯繫台中機場、水湳經貿園區與屯區運輸廊帶，且配合台中市未來的台中機場2035整體規畫、十五期重畫區開發、機場園區等開發案，預計將帶動地方發展，並可因應未來運輸需求。

交通局強調，根據中央備查的「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」，目前除已通車的捷運綠線，市府正積極建構綠線延伸案、捷運藍線及橘線、大平霧捷運等短中期捷運路網，盼透過連結高鐵、台中港及機場等陸海空門戶，強化原縣區與市區的交通網絡。

目前，捷運藍線綜合規畫、綠線延伸大坑彰化可行性研究，皆已於今年7月依交通部審查意見修正後送審中，大平霧捷運則將視疫情警戒情況開放後儘速舉辦說明會。