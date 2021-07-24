為協助河南救災，大陸軍方中部戰區在新鄉、鶴壁等地級市，持續搶險救災。同時投入數千兵力在省會鄭州開展災後重建工作，幫助受災群眾恢復生產生活秩序。

大陸《解放軍報》24日報導，截至7月23日17時，中部戰區派出救援梯隊63批次，解放軍和武警部隊官兵9500多人、民兵預備役人員1.1萬餘人，出動救援車輛和工程機械1500餘台、搜救艇230餘艘、直升機3架，

中部戰區統計，在搶險救災前進指揮所統一指揮下，多支任務部隊緊急馳援鄭州市阜外華中心血管病醫院，被困4000多人於22日晚全部脫險，1000多名病患得到妥善安置。

23日凌晨，浚縣境內的衛河新鎮彭村段，發生險情。陸軍某直屬旅、某空中突擊旅和武警鶴壁支隊700多官兵趕赴衛河、共產主義渠河堤，進行加固，幫助村民轉移。

23日凌晨，修武縣沙河水位上漲達到峰值。陸軍某炮兵旅400名官兵火速馳援加固河堤、疏通河道、封堵管湧。有效控制險情。

23日下午，陸軍某空中突擊旅出動直-20運輸直升機，赴新鄉輝縣洪州鄉、峪河鎮執行空中勘察和空投物資任務。完成12餘噸物資精準投送。

一線搶險救災同時，中部戰區部隊還投入數千兵力，幫助鄭州等地受災群眾，恢復生產生活秩序。23日上午，武警第一機動總隊某支隊1000名官兵為鄭州地鐵五號線軌道交通清淤。武警鄭州支隊150餘名官兵駕駛水炮車、清障車，攜帶各類清障裝備，在市區京廣北路隧道展開清淤。

「楊根思連」所在部隊緊急抽調1800人，奔赴鄭州，對市區街道清淤，並參與當地恢復水利工程、供水供電和防疫消殺等任務。火箭軍某團官兵駕駛運輸車、鏟車、沖洗裝備車奔赴鄭州市區，連續奮戰8個多小時，清運垃圾百餘噸，防疫消毒5萬餘平方米。

23日上午，鄭州市兒童福利院積水排泄完畢。為做好災後衛生防疫工作，火箭軍某基地派出醫療小分隊，攜帶84消毒液、漂白劑、消毒藥品等物資，對福利院進行消殺。他們還為福利院500餘名兒童進行健康體檢。

武警河南總隊醫院醫療隊深入鄭州市二七區侯寨鄉櫻桃溝，走村入戶送醫送藥，對被洪水浸泡的民房進行消殺防疫。聯勤保障部隊第988醫院派出多支小分隊，分別趕往中牟縣救災一線和郊區災情重、人口多的地區，展開醫療救助和消殺防疫工作。

經過10多個小時連續奮戰，23日下午，鞏義市米河鎮部分道路清理完畢，百姓已恢復正常生活。武警第一機動總隊某支隊還在當地設立臨時醫療和熱水供應點。

報導稱，洪災過後要防疫。23日上午，聯勤保障部隊第988醫院抽組醫療、防疫、消殺等多支小分隊，深入災區一線開展醫療服務、消殺作業和防疫宣傳。

連日來，櫻桃溝因暴雨受災，不少房屋垮塌，唯一出溝道路也多處中斷。村民缺醫少藥，急需醫療救助。武警河南總隊醫院抽調醫護人員組成醫療隊，攜帶可攜式野戰醫療裝備和藥品前往救助。