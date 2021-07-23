河南繼省會鄭州之後，在鄭州北邊、隔黃河相望的新鄉市，隨著史上更大雨量出現，災情頻傳，《人民日報》官方微博23日9時57分消息，從22日晚上開始，新鄉市轄內衛河沿岸鳳泉區、牧野區等多個縣市區，連夜組織群眾緊急轉移。牧野區共投入近5千人參與引導轉移。目前已安全轉移災區民眾近9千人，牧野區正繼續緊急轉移其他1.9萬災民。

23日凌晨3時，北京市消防救援總隊161名指戰員、27部車輛，攜帶舟艇16艘，防護、搜救、救生、破拆等器材3200餘件套，赴河南新鄉開展抗洪搶險救援任務。應急總醫院20名醫護人員隨行出動。

大陸21世紀經濟報導，21日20時至22日15時，河南省新鄉市北中部遭受大暴雨、特大暴雨。21日8時-22日8時，新鄉市轄內縣級市輝縣市國家站24小時降水量達447毫米，突破歷史極值。

大陸國家防總祕書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文，22日率應急、水利、住建、衛健委等七部門組成的國家防總工作組，已抵新鄉協助指導防汛救災工作。

受強降雨影響，22日新鄉市多條河流超保，多條城市行洪排澇河道出現漫堤險情，轄下衛輝市良相坡蓄滯洪區前稻田村、後稻田村遭洪水圍困。已緊急調撥中央防汛抗旱物資儲備鄭州倉庫40艘衝鋒舟，協調應急管理部自然災害工程應急救援中心2套動力舟橋支援。同時了解新鄉市高鐵站被淹、城區內澇、衛河汛情等情況。

此外，工作組救災小組22日也到登封市鵝坡武校、唐莊鎮發達技術學校等安置點，實地查看民房倒損和基礎設施損毀、人員轉移安置和受災群眾基本生活保障等情況。