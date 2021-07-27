近一周河南各地因暴雨連連而發生不少災情，已有數十人遇難。河南的鶴壁市災情亦相當嚴重，但是該市一家游泳運動場館卻發出一則廣告「鶴壁看海了！你還不學游泳嗎？」遭到檢舉，鶴壁市場監督管理以「涉嫌借災難行銷」，處以罰款20萬元人民幣（合台幣87.4萬元）。

據《大河報》報導，連日來河南鶴壁市的雨情、汛情、災情牽動人心，各地馳援救災。7月21日下午4點，鶴壁游泳館在其微信公眾號上發佈了廣告「鶴壁看海了！你還不學游泳嗎？」遭到檢舉其內容涉嫌違反《廣告法》第9條第7項「廣告不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」的規定。

鶴壁游泳館在其微信公眾號上發佈廣告「鶴壁看海了！你還不學游泳嗎？」遭到檢舉，市場監管局以其涉嫌違反《廣告法》第9條第7項處以罰款。（圖／微博)

報導說，鑒於該公司有主動刪除違法廣告情形，鶴壁市市場監督管理局網路監管分局依據《廣告法》第57條有關規定對鶴壁游泳館下達20萬元人民幣的處罰告知。

鶴壁市市場監管局同時鄭重提醒，希望該市所有經營者，在抗汛救災的關鍵時刻要承擔社會責任，做到依法經營、誠信經營。對發現利用災難違法行銷等行為，市場監管部門將堅決依法查處。

近期河南普降暴雨，鶴壁市從7月17日至23日全市累計平均降水量613毫米，最大降雨點累積降雨量達1145.4毫米。因為持續高強度降雨，鶴壁全市河流水位暴漲，河水湍急，多數水庫超汛限水位運行。當地政府已下令要求做好防災工作，並開展隱患排查，參與搶險救災和幫扶救助，同心協力，盡最大努力減少災害損失。