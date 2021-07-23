據大陸「網信鄭州」官方帳號消息，持續強降雨天氣，給河南鄭州市民生命財產安全造成巨大損失，生產生活帶來嚴重影響。截至7月23日12時，據初步統計，緊急轉移安置39萬5989人，農作物受災面積4萬4209.73公頃，直接經濟損失655億元人民幣，暴雨引發的洪水和次生災害已導致51人遇難。

據指出，防汛救災工作一手抓防洪搶險救災，一手抓災後恢復重建，以通電、通水、通信、通行和社區排水「四通一排」為重點，力爭用最短時間、最快速度恢復城市正常運轉，讓廣大群眾生產放心，生活安心。

搶險救災和恢復重建，有來自大陸各地5290名部隊官兵、3萬名公安幹警、16.4萬名志工、5556人外地救援隊伍、40多萬名中共黨員幹部投入，防汛救災總體穩定、災後重建加速恢復。

大陸國家發改委協調24個省市區國網公司1萬名維修人員、181台發電車、1000多台大功率發電設備，與省市3600名供電維修人員晝夜奮戰，搶修受損變電站，加快恢復群眾用電。目前，主城區供電受影響的473個200戶以上社區，已全部恢復供電189個，預計24日全部恢復。

有關單位目前多管齊下，為讓群眾喝上放心水，已出動3000多名供水搶修人員，「小修不過夜，大修不間斷」，加速供水設施搶修維護。暫未恢復供水社區，全部安排臨時取水點和送水車，目前，主城區因災停水社區1221個，已恢復供水1174個，預計25日供水基本恢復。

在安全出行方面，5000多名搶修人員奮戰在災毀公路、橋梁、涵洞和鄉村道路搶修除險一線。受災城市隧道和高架橋交流道39處，現已通行隧道1處，立交22處，預計其餘16處將於24日凌晨完成通行。

此外，為提供民眾資訊通暢，通信搶修人員緊急集結，投入到通信幹線等受損現場，各通信公司恢復邏輯基站21444個，市區1萬4759個，縣域6685個，全市通訊使用者基本恢復正常使用。

在民生物資，已統籌調配，力求讓群眾吃上肉蛋菜。雙匯豬肉儲備2萬噸，藏金源豬肉儲備2000噸，匯德牧業雞蛋儲備50噸並保持正常每天雞蛋生產15噸，萬久農產品有限公司單個菜品保持正常出貨200噸。肉蛋菜均能保持正常供應，大部分商貿流通企業已恢復正常營業。

為預防災後疫起，提前部署，讓群眾無疾病之憂，17支510人防疫隊伍基層指導消殺和防疫；20支1000餘人專業醫療隊伍一線救援。根據疫情監測，嚴重汛情以來，鄭州市傳染病疫情總體平穩，暫未發現有疫情異常爆發。災後重建工作正在有序推進。