大陸國家防汛抗旱總指揮部祕書長、大陸應急管理部副部長兼水利部副部長周學文28日在國新辦防汛救災工作情況記者會表示，大陸7月17日以來，洪澇災害造成21省分96人死亡失蹤，其中河南已有73人罹難，直接經濟損失885.34億元（人民幣，下同）。

周學文指出，今年以來氣候異常，極端天氣事件多發頻發，雨情汛情災情主要有以下特點：

一是降水時空分布嚴重不均，多地雨量頻創記錄。入汛以來，全大陸平均降水量314.8毫米，較常年同期偏少1.1％，但東北、黃淮、海河部分地區降雨偏多，時段集中。大陸有154個國家氣象站日降水量達到極端事件監測標準，其中33站突破歷史極值。7月20日鄭州最大小時降雨量達201.9毫米，突破大陸小時降雨量歷史極值，這個歷史極值是198毫米。

二是北方江河汛情嚴重，中小河流漲勢迅猛。6月中下旬，黑龍江上游發生特大洪水，嫩江發生編號洪水，較常年明顯偏早。海河流域發生2次編號洪水；中小河流漲勢迅猛，河南、河北等地6條河流洪水超歷史，啟用10處國家蓄滯洪區。入汛以來，大陸26個省分372條河流發生超警以上洪水，其中96條河流超保，31條河流超歷史。

三是工程險情多發，一些省分受災嚴重。內蒙古有兩座水庫發生垮壩，河南3座水庫發生管湧、漫壩等險情；河南鄭州、新鄉等多個城市出現嚴重內澇，多條河流堤防發生決口。今年以來，洪澇災害受災3481萬人次、146人死亡失蹤，7.2萬間房屋倒塌，直接經濟損失1230億元，與近5年同期均值相比，分別下降34％、64％、45％、22％。

但7月17日以來，洪澇災害造成河南、山西、內蒙古等21省（區、市）1540萬人受災，96人死亡失蹤，轉移安置161.4萬人；尤其是河南省災情重，傷亡大，牽動著全大陸人民的心，截至28日，已有73人遇難，直接經濟損失885.34億元。

《河南日報》用戶端28日報導，7月16日以來，截至28日12時，據大陸國家自然災害災情管理系統統計，此輪強降雨造成河南全省150個縣（市、區）1602個鄉鎮1366.43萬人受災，因災遇難73人。

全省目前緊急轉移安置84.14萬人（累計轉移安置147.08萬人）；農作物受災面積1021.4千公頃，成災面積518.3千公頃，絕收面積179.8千公頃；倒塌房屋1萬7015戶5萬5293間，嚴重損壞房屋4萬1327戶14萬5983間，一般損壞房屋13萬0467戶58萬2989間，直接經濟損失885.34億元。