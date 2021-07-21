台64再傳車禍，車流回堵到觀音山隧道內。（現場圖／戴上容攝）

台64線下八里匝道今日中午12時許，發生5部車輛追撞事故。45歲鍾姓聯結車司機從後方追撞前方車輛，其中一部小客車被大車包夾成「夾心餅乾」成為廢鐵，令人怵目驚心，幸無人傷亡，警消人員緊急到場，移開水洩式護欄於1小時內恢復交通，詳細事發原因仍待警方釐清。

台64再傳車禍，車流回堵到觀音山隧道內。（圖／公路總局影像監測網）

台64再傳車禍，車流回堵到觀音山隧道內。（圖／公路總局影像監測網）

台64線快速道路上周發生2死悲劇，在地立委洪孟楷緊急召開會勘檢討，今日中午12時許，台64線快速道路下八里匝道再發生2台聯結車、1台砂石車、2台自小客追撞事故，警消到場後，緊急開放通行道路通行，經檢查，現場無人受傷，也無人有酒駕情形，蘆洲警員加派人手到場指揮交通，現場下午1時43分恢復雙車道通行。

立委洪孟楷表示，上週五（16日）會勘要求，將紐澤西護欄換成水瀉式，今日事故發揮效果，事故發生後不到1小時，馬上能開放緊急通行道路，避免後面的車輛回堵。此外，他將針對大車時常在台64線上車速過快導致追撞的狀況，要求交通單位加強取締跟督導，避免類似情形一再上演。