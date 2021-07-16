今（16）日上午10時30分許，新北市貢寮區台二線112.5公里處，26歲張姓女騎士騎乘Gogoro電動機車往基隆方向時，疑轉彎跨越雙黃線，與對向宜蘭頭城鎮公所的垃圾車發生碰撞，張女頭部重創當場昏迷，緊急送往澳底保健站急救，中午時仍宣告不治。

警方調查，該輛垃圾車係送往修理廠維修，今天上午修理場人員49歲陳姓男子欲將車輛開回頭城，途中發生事故。根據現場狀況，警方初步懷疑，張女轉彎後偏離車道，跨越雙黃線，與對向垃圾車碰撞，倒地後連人帶車滑行30公尺，不過詳細事故原因還在調查，以釐清肇事責任。