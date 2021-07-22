美股持續上漲，費城半導體指數大漲逾3%，台積電ADR漲1.26%且站回季線；台積電(2330)今天股價開高4元為589元，早盤一度上漲9元至594元，一口氣站上季線、月線及10日線等短中期均線。

台積公司將於7月26日（下周一）上午9時在新竹國賓大飯店舉行民國110年度股東常會，公司表示，考量群聚感染風險及場地限制，這次股東會將提供線上直播。若股東需親自出席股東常會，因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引，本次不提供接駁車且全程禁止飲食。

美國企業財報亮眼，美股走揚，費城半導體指數大漲逾3%。台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.47美元，漲幅1.26%。台積電今天股價同步走高，早盤股價最高達594元，上漲9元，站上季線、月線及10日線等技術指標，盤中股價在592元附近盤整，仍在所有均線以上。

台積電第2季毛利率降至50%，低於法人預期，外資連四天共計買超台積電63226張，致股價連四天在低檔整理；公司對第3季展望樂觀，預期在智慧手機、高效能運算、物聯網與車用電子需求強勁帶動，季營收可望達146億至149億美元，將季增約11%，再創歷史新高。