(09:40更新)台股今(28日)開低17點後，指數一路下殺，17200點、17100點、17000點關卡接連失守，也跌破季線，盤中一度跌至16908.62點，跌逾360點，台積電、聯電、聯發科、鴻海等電子權值股開低走低，開盤走穩的貨櫃三雄、鋼鐵股也不支。

疫苗相關股逆勢走揚，在高端疫苗開放登記，總統蔡英文宣布登記施打高端疫苗，副總統賴清德將接種聯亞疫苗激勵下，高端開高走高，盤中一度報282元，漲逾7%，基亞、云辰同步走升，聯亞藥則走勢震盪，盤中一度漲逾%，一度跌逾2%。

美股周二下跌，台股今(28日)開盤下跌17點，以17252.87點開出，台積電開盤下跌4元，開在576元，聯發科開低7元，以931元開出，航運、鋼鐵相對走穩，貨櫃三雄的長榮以平盤開出，陽明上漲0.5元，開在123元，但隨即翻黑，萬海也開高，以207.5元開出，指數開低走低，一度跌破17200點，報17162.08點，下跌107點。

美國聯準會(Fed)周二(27日)展開為期2天的利率決策會議，蘋果、微軟等重量級企業將在盤後公布財報，投資人抱持觀望態度，美股全數收黑，道瓊工業指數收盤下跌85.79點，跌幅0.24%，收在35058.52點，標普500指數下跌20.84點，跌幅0.47%，收在4401.46點，那斯達克指數下跌180.14點，跌幅1.21%，終場收在14660.58點。台積電ADR收盤下跌1.82%，聯電ADR也跌2.74%。

台股27日震盪走低，終場失守17300點，收在17269.87點，下跌133.69點，成交值5048億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超36.01億元最多，投信賣超9.86億元，自營商賣超1.01億元，合計賣超46.88億元。

法人表示，上半年大漲的貨櫃航運股以及車用電子等部份漲多電子股開始拉回，大盤既然跌破季線，代表整理時間要拖得長一點，短線不宜追價漲幅過大個股，電子股資金比重已經回到5成以上，下半年應可樂觀看待。