官田消防分隊以斜口鉗破壞戒指，建議婦人就醫檢查治療。（讀者提供／劉秀芬台南報導）

台南一名於官田工業區上班的婦人，戒指卡在食指上一星期，已經有腫脹破皮現象，今天一早7點半時急奔工廠附近的官田消防分隊求救，隊員拿出斜口鉗一剪，5分鐘解救婦人危機，婦人道謝後匆匆趕去上班。

台南市消防局第二大隊官田消防分隊表示，婦人7點半衝到消防隊櫃台尋求協助，表示1周前發現右手食指上的戒指無法取下，現在覺得疼痛難受，聽說消防隊可以幫忙取下戒指，故趁上班前來求助。

官田分隊小隊長陳至坤及隊員林建豪查看婦人手指後，發現其食指已經腫脹且有壓瘡，無法用纏繞魚線、潤滑等特殊方式取出，在經過商量後該民眾同意使用破壞戒指的方式取下。

陳至坤說，隊員對如何取下戒指很有經驗，曾有急診室醫師叫戒指卡手指病人到消防隊剪戒指。陳至坤說，用老虎鉗剪最方便，但民眾一看到老虎鉗就嚇死，一緊張反而不好剪，所以他都改用斜口鉗，於戒指縫插進小卡片，讓鉗子不會直接接觸皮膚，再請隊員講笑話分散民眾注意力，喀嚓一秒就把戒指剪斷。

陳至坤說，該民眾手指頭長時間血液循環不良又有傷口，已經有蜂窩性組織炎的形況，也建議其應就醫檢查治療。

官田消防分隊分隊長沈瑞益表示，平均每個月分隊都會接獲一至兩件民眾戒指卡住的案件，同仁經驗豐富，會判斷依據戒指的材質、卡住情況選擇最好的方式。同時也建議民眾，若初期發現飾品無法取下時，應當下立即處理，如冰敷減輕腫脹、尋找專業人員協助，切勿置之不理或自己硬拔，易造成腫脹加劇。