香港男星古天樂近日宣布推出中韓合作4人女團「SKYLE」原定7月19日出道，但因出道前夕有工作人員被分類爲密切接觸者，延到8月4日。所屬經紀公司表示：「藝人及相關工作人員經過PCR檢測後，4位成員皆為陰性，並自主隔離休息了2周。我們會嚴格遵守防疫方針，健康安全地進行活動。」

8月4日出道日同時發表出道專輯《FLY UP HIGH》，同名主打歌〈FLY UP HIGH〉，包含了寄予「SKYLE想在激烈的K-POP市場高飛」的抱負。26日公開第二波概念照，是華麗的GOLD QUEEN。照片中宇晴、ERIN、采炫、GINNY身著耀眼的金色造型，坐在復古風的王座上擺出不同的美麗面貌。

2次概念照中，4位成員都戴上了皇冠，象徵著SKYLE的世界觀「Put on a crown」，公司表示：「因為SKYLE是全部成員均有出衆歌唱及舞蹈實力的實力派女團，出道不是展示她們成長的過程，而是以已成長的QUEEN（完成型偶像）與粉絲見面，每張專輯會以新的皇冠展示固有的世界觀 。」