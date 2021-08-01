台64線1.5公里處，八里往觀音山隧道於1日上午10時許發生車禍，據了解，為一輛砂石車在下匝道口時，因不明原因撞上前方的黑色轎車，造成轎車內女乘客受傷，幸好僅有手指骨折，砂石車則整輛打橫在道路上，警消獲報後緊急趕往現場處理，台64線一度回堵5公里，但在中午已經排除恢復通車，詳細車禍原因仍待進一步釐清。