台64線砂石車撞轎車橫卡道路 1女受傷送醫 12:412021/08/01 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線八里匝道口1日上午發生車禍，造成一名女乘客手指骨折送醫。（翻攝臉書《交通大小事》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台64線1.5公里處，八里往觀音山隧道於1日上午10時許發生車禍，據了解，為一輛砂石車在下匝道口時，因不明原因撞上前方的黑色轎車，造成轎車內女乘客受傷，幸好僅有手指骨折，砂石車則整輛打橫在道路上，警消獲報後緊急趕往現場處理，台64線一度回堵5公里，但在中午已經排除恢復通車，詳細車禍原因仍待進一步釐清。 瑞芳大貨車追撞公車波及2車 司機與乘客5人送醫 司機嚇壞！垃圾車停台中七期 地面突塌陷卡左後車輪 #砂石車 #轎車 #台64線 #車禍 #即時路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投市小溪橋附近車禍 5人輕重傷 18:012021/07/31 社會 休旅車自撞路樹變形一家4口受困 3歲女童救出已無意識 11:382021/07/31 社會 嘉義救護車與貨車擦撞 救護車駕駛受傷送醫 12:422021/07/31 社會 西南氣流強降雨 台南封閉28處路段19座橋 10:342021/08/01 生活 聯結車打滑撞護欄一秒「折甘蔗」 台61彰化線西段單線通行 14:142021/07/31 社會 外甥女赴七星潭邊欲尋短姑姑急求助 海巡警消聯手救援送醫 15:382021/08/01 社會 台南大雨轟整夜 保安火車站涵洞淹2公尺 仁德交流道北上封閉 09:052021/08/01 生活 警戒降二級 中捷日運量破萬 04:102021/08/01 地方新聞 基隆到新店1551線僅2業者投入代駛徵選 未來接駛面臨危機 13:092021/08/01 生活 阿里山公路多處落石 竹崎鄉159甲線邊坡崩塌 12:472021/08/01 社會 葉毓蘭》八卦山隧道 為機車爭路權！ 09:012021/07/31 生活 社會熱門新聞 國道跨虛線未打方向燈秒收3罰單 女上訴靠這點成功撤罰 - 社會 網購自動充氣床成塑膠袋 苦主曝退貨結果網笑：繳智商稅 - 社會 藥局女店員彎腰理貨 老伯經過手滑過翹臀GG了 - 社會 馬路驚見魚類竟是恐怖生物 她好心救援挨轟：害死整池魚 - 社會 裸妹身體當畫布！ 神棍用硃砂筆畫符 順手溜進去上百次遭警逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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