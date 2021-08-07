嘉義山區持續豪大雨，不斷有零星落石、樹倒等情形，交通部公路總局第五區養工處阿里山工務段今天下午宣布台18線68.5K至88K（福山至阿里山）、34K至68.5K（觸口至福山），今晚6時起分兩階段實施預警性封閉。

五工處阿里山工務長蔡衛勇指出，嘉義縣阿里山鄉台18線68.5K至88K路段，預計於7日下午6時起實施預警性封閉。

嘉義縣番路鄉台18線34K至68.5K路段，預計自7日晚上8時起實施預警性封閉，並於明（8）日上午10時視天候及道路狀況後再決定開放通行。