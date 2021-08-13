台南市警六分局臉書舉辦「POPO來直播」活動，今晚將送出多項好禮。（南警六分局提供／洪榮志台南傳真）

台南市警六分局臉書舉辦「POPO來直播」活動，今晚將送出多項好禮。（南警六分局提供／洪榮志台南傳真）

就在今晚！台南警六分局臉書舉辦「POPO來直播」活動，今晚將送出多項好禮，包括市價破萬元的SWITCH、小米6手環、小米手錶超值版、樂高積木組等。員警還將在直播現場與網友互動，宣導「反毒、反詐欺、反網路賭博、兒少性剝削」等資訊，請粉絲們一定要抓緊機會，不要錯過這次好禮大放送。

今天（13日）晚上7點，南警六分局將進行暑期青春專案最後一波活動，由偵查隊小編張碩庭、扮演賭神的員警黃啟能共同主持「POPO來直播」活動。網友們只要依照直播主持人的指示，於限定時間內留言，就有機會抽中小米6手環2個、小米手錶超值版2個、SWITCH大獎1個，並視直播線上網友熱絡程度，加碼抽出樂高積木組等好禮。

直播最後尾聲，將由南警六分局長陳錦文親自抽出價值破萬的壓軸好禮SWITCH動物森友會特別版，請各位粉絲別錯過拿大獎的好機會。

警六分局表示，SWITCH是時下年輕人最熱門活動之一，為走進年輕人的心，警六分局用盡心思跟風一波，準備市價破萬的SWITCH主機大禮，希望能與時下年輕人透過直播近距離互動，分析常見的毒品、詐欺相關案例，並提醒年輕人暑期打工應注意適法性及安全性，別為了賺取高薪當詐欺車手、陪酒少爺、酒店妹等，不但會誤蹈法網，還會讓自己的青春留下汙點。最後，警六分局也呼籲大家，「記得今晚7點見，我們在六分局臉書直播間等你！」