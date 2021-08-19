大半夜，竟然有匹白馬在馬路上逛大街？台中市烏日警分局大肚分駐所昨天凌晨接獲民眾報案，指稱在華南路的車道上出現馬兒逛大街，相當危險，員警擔心危及人車及馬兒的安全，趕忙先將馬匹牽到駐車彎內栓好，並臨時充當起「馬伕」照顧白馬，所幸馬主人天亮後發現馬兒走丟並報警，才終於讓「馬歸原主」。

警方指出，18日凌晨約1點40分接獲報案，指稱有匹白馬在華南路的車道上閒逛，擔心影響過往車輛的行車安全，員警立即前往查看，發現身上有些微受傷，且在馬路上不知要去哪，趕忙將牠牽制駐車彎內。

不忍馬兒沒人照料，員警還臨時充當起「馬伕」，提供水及草飼料照顧白馬，並積極PO文尋找馬主人，所幸在5個小時後，飼主早上起床發現愛馬不見了，趕忙向警方報案，才終於讓馬兒得以安全回家。

蘇姓馬主表示，平常將白馬飼養在自家農莊內，可能因為員工沒綁好，牠才會獨自跑出門，很感謝員警協助照顧。