睡夢中的阿嬤聽到聲響起床，看見到警察在屋內嚇了一大跳。（警方提供）

87歲獨居的陳姓阿嬤，平常晚上都會拉下鐵門熄燈就寢，鄰居都會友善的「看頭看尾」；前天晚上突一反常態燈火通明且未關門，鄰人在外呼叫多時未回應，擔心她在家中發生意外報警處理。警方到場大聲呼喊仍無反應，立馬通知她住在附近妹妹到場協助開鎖。警方指出，所幸阿嬤只是一時忘了關燈及關門，讓大家才放下心中的不安。

警方指出，民眾報案說陳姓獨居阿嬤，平常晚上8、9點就會將家中鐵門拉下熄燈休息，當天晚上11時許，阿嬤不但未關鐵門還燈火通明；因阿嬤年事已高，又曾有在外昏倒的紀錄，鄰居惟恐她發生意外無人發現，每天都會注意阿嬤的動態。

員警到場時，發現阿嬤家鐵門雖未拉下，但客廳裡門及後門均有上鎖，無法進入屋內查看；警方從前、後門大聲呼喊阿嬤姓名，並敲打鐵門也都沒有回應，立馬請當地里長協助到住在附近陳嬤妹妹家拿取備用鑰匙來開門。

警方表示，經順利開門後，眾人趕緊上樓查看，還在睡夢中阿嬤聽到聲響起床，，看見到警察在屋內嚇了一大跳，得知原來是自己睡前忘記關燈關門，引起眾人擔心；阿嬤對於大家的關心表示感謝，強調會更加注意自身健康狀況，更感謝鄰居的關心。