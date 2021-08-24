私立耕讀幼兒園、私立馬幼幼兒園成為澎湖第二、三所準公共化幼兒園，澎湖縣長賴峰偉24日上午出席揭牌典禮時表示，他上任後，縣府輔導成立3家準公共化幼兒園，家長月繳不超過3500元，提供平價、安全、優質教保服務，縣府鼓勵更多私立幼兒園加入準公幼。

教育處表示，準公共化幼兒園自今年8月開始每月收費從4500元降至3500元，第2名以上子女每月繳交費用不超過2500元，第3名以上子女不超過1500元，低收、中低收入戶家庭子女「免費」，差額由政府支付，降低家長育兒負擔。

賴峰偉表示，準公共化幼兒園是透過政府與民間的公私合作，家長僅需負擔相當公幼的費用，享有平價且高品質的幼教服務，又能讓幼兒園招生穩定、老師增加收入，改善幼兒托育環境等優點。

賴峰偉說，縣府力推平價化準公幼，繼明圓幼兒園後，輔導私立耕讀幼兒園、馬幼幼兒園加入準公共化幼兒園，縣府也將持續增加幼兒園軟、硬體設施，創造優質安全托育環境。

教育處表示，私立幼兒園符合收費上限、人員薪資、基礎評鑑，建物公安檢查申報合格、教保人比符合規定(符合師生比)、教保服務良好品質等6個要件，可與政府簽訂合作契約後，成為「準公共幼兒園」。