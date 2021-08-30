全台整體學齡前人口下滑，但台南市幼兒園的就讀比率卻逆勢成長。台南公共化教保服務量2019年以前只有2成5，2年多來全市不僅增設公幼與非營利幼兒園76班2011名，再加上私幼轉型準公共幼兒園的服務量，今年每10名幼兒就有超過7人可以就讀平價幼兒園，預估直到2024年平價幼兒園的總服務量將達86.9％，有助於減輕雙薪家庭年輕夫妻的育兒負擔。

市府教育局指出，該局規畫從2020至2024年，全市將增設公幼及非營利幼兒園247班6030名，並輔導私幼轉型為準公共幼兒園；2年多來全市除公幼與非營利幼兒園增設76班2011名，準公共幼兒園也增設144園644班1萬9306名，這些平價幼兒園每月繳費均不超過3500元，低收及中低收入家庭子女更完全免費。

此外，教育局為兼顧偏鄉弱勢幼童的照顧，還針對南科特定區及沙崙綠能科學城增加115班2895名，位處偏鄉的錦湖、頂洲、篤加、苓和等校也採取區域滾動調整方式滿足在地需求。至於新建園舍方面，109學年已新建5所非營利幼兒園，直到2024年還將逐年投入13.7億元，新建19處公共化幼兒園舍，讓幼兒擁有舒適安全的教保服務環境。

教育局預估，直到2024年台南市的公幼、非營利、準公共，以及每月繳費低於3500元的平價幼兒園，總服務量將達86.9％，相較於2019年的25.5％，大幅增加61.4％，目前這項政策正持續穩定進行中，每年也會滾動調整各行政區的均衡發展。

外傳部分縣市有準公共幼兒園在領取政府補助後即退出，教育局也說，台南市未有此一情形，反而是今年度新增63間準公共幼兒園。由於準公共幼兒園是中央少子女化政策中公私協力的一環，私幼申請為準公共幼兒園後，透過政府補助扣除家長負擔後的價差給幼兒園，以兼顧幼兒園的經營品質，並減輕家長育兒負擔；若加入後又退出，教育局也會依規定追繳補助園方的相關經費。