為協助公立幼兒園教師進修取得學前特殊教育教師證書，以加強教保服務人員特教專業知能，讓身心障礙幼兒及早獲得適性的特殊教育與相關支持服務，教育部於110學年協調台中教育大學及中原大學2所大專校院辦理教保服務人員在職進修學前特殊教育學分班。

教育部國教署表示，今年委請台中教育大學及中原大學開設幼教教師在職進修學前特教學分班，對象為公立幼兒園編制內合格專任幼兒園教師或園長，於7月12日開班，各縣(市)政府共薦派培訓59名教師參與，修畢全數課程後核發學分證明及學前階段合格特教教師證書，以達到學以致用、推動融合教育精神。目前疫情期間以線上授課方式辦理。

課程內容著重提供優質教育經驗傳授與分享，課程主題包括早期療育、學前融合教育理論與實務、特殊教育行政與法規、專業合作與溝通、溝通訓練、正向行為支持、特殊教育課程調整與教學設計、特殊幼兒評量、學前特教學生教材教法與教學實習、語言發展遲緩幼兒教學策略、親師合作與家庭支援、個別化教育計畫的理念與實施等，使理論與實務結合。

教育部國教署表示，融合教育為重要趨勢，幼兒園普通班老師如具備特殊教育專業知能，在班級經營及教學應用上能有效靈活調整課程，並符合身心障礙幼兒學習需求。

為精進幼兒園教師的特殊教育專業素養，教育部將持續投入經費，給予第一線教師持續增能的管道，建立更友善的融合教育環境，讓每位孩子適性學習與快樂成長。