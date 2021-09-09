教育部今天表示，已補助19個縣市，共設立35所社區多功能學習中心。目前部分學習中心已成為自然文化的終身學習據點，帶動社區民眾持續學習，拉近社區及學校的距離，並使學校成為終身學習中心，建立學習型社區。

宜蘭縣南安國中位於宜蘭縣蘇澳鎮南安里、南正里、南興里、南成里、南寧里及南建里六大村落中心點，因地緣之便，周邊社區文史及自然環境資源豐富。

當地社區教育以學習中心為主體，結合學校、社區及民間團體共同力量，並善用當地地理及海洋資源，形塑學習型鄉鎮特色。課程類別主要分為文化面及休閒面，課程結合該校特有海洋教育內涵發展，例如：水墨海洋課程，不僅增加學員的海洋知能及關懷，也能倘佯於藝術創作中。

彰化縣文德國小位於芬園鄉八卦山台地上，當地匯集豐富生態資源，該校學習中心結合生態特色發展綠色生活學習圈，透過辦理環境教育課程及活動，推廣綠生活概念，例如：戶外樂活班辦理在地挑水古道生態踏查課程。

教育部表示，這些結合當地自然資源的學習中心，透過學校積極辦理，開設多元化學習課程，結合社區共同帶領居民，希望成為當地社區與學校最佳的互動橋梁。