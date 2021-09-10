康寧大學台南校區三系共18名斯里蘭卡學生延畢遭阻，私校工會理事長尤榮輝表示，為免引發外交事件，因此二次發文希望教育部能協助解決爭議，而康大沒有善盡照顧斯國學生責任，呼籲教育部應速予糾正。

康寧大學台南校區遭教育部勒令自109學年度停招後，尚有18名斯里蘭卡學生未修完畢業學分，卻傳出學校不再開課，恐讓18名斯國學生無法畢業，為免引發外交事件，全國私校工會二次發文希望教育部能協助解決爭議。

尤榮輝提到，依教育部〈輔導私立大專校院改善及停辦實施原則〉第10條規定：「經本部停止部分或全部班級招生之私立大專校院，學校仍應持續開班授課，及保障現有學生受教品質與權益」，顯見學校仍有開課及輔導學生修課的責任。

尤榮輝指出，經工會向教育部陳情後，康寧大學遲至8月中旬，距離開學僅剩1個月才派員調查學生暑修意願，也未充分說明相關規定，提供之6門課程亦未盡符合個別學生畢業學分需求。下週一即將開學，18名斯國學生至今尚未能完成註冊，學校也沒有輔導修課，康大未善盡照顧斯國學生責任，教育部應速予糾正。

尤榮輝認為，康大台南校區停招致外籍延畢生不得其門是首見案例，無論是讓外籍生自行申請到他校修課，或安排學生台北校區隨班修課都相當困難。目前台南校區教師大多不足基本授課時數，開課不致於增加太多成本，建議康寧大學仍在台南校區開課解決爭議。

尤榮輝強調，延畢生仍是康大的學生，其學習權仍應受重視，尤其外籍生的學習更需要學校多一分關照。康寧大學拒絶開課給外籍延畢生，也不輔導他們如何順利畢業，是不負責任的作法。因本案狀況特殊，呼籲教育部能特別重視並督促康寧大學妥處，以免18名斯國學生成為被台灣高教摒棄的孤兒，進而引發國際事件。

教育部則回應，依教育部〈輔導私立大專校院改善及停辦實施原則〉第10條規定，經教育部停止部分或全部班級招生之私立大專校院，學校仍應持續開班授課，及保障現有學生受教品質與權益。

教育部強調，為維護康寧大學的學生學習權益，即便就讀系所停招，學校仍應協助及輔導學生選課、修課事宜。針對學生對康寧大學所提出之修課疑慮，已限期要求學校處理回覆，必要時將安排前往訪視。