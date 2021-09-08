大專校院即將在下周陸續開學，受疫情衝擊，不少學校採取分流或遠距教學因應。高教工會今(8)日表示，我國疫苗接種尚未普及，且大專校院教職員未被納入公費疫苗優先施打對象，因此呼籲教育部，應確保教師遠距教學與研究的權利，各校更不得據此對教師進行工作或評鑑上等不利對待。

高教工會指出，以疫苗完整接種率已達52.3％的美國作為參照，美國疾管署發布的高等教育機構防疫指引，明確建議針對有重症風險的教職員生，各校應提供「虛擬學習、遠距辦公、工作職責調整」等替代選項。

高教工會提到，當台灣疫苗接種率尚未提升，染疫乃至發展為重症，是高教受雇者普遍的擔憂，大專教師理應有權在衡量健康風險，以及基於教學專業的判斷之後，來自主決定是否進行遠距上課，進而在維護教學品質與避免師生面臨群聚風險二者間取得平衡。大專職員也應獲評估有無到校工作之必要，容許部分或輪班以遠距從事工作，減少非必要群聚。

擔憂遠距教學恐影響教師考評，高教工會呼籲教育部，應保障大專教師的健康與工作權，而非讓教師們陷入健康與工作非得犧牲其一的窘境。

高教工會強調，教育部應明文保障個別大專教師得自主選擇是否在家遠距教學與研究，讓大專教師在這場面對病毒的長期抗戰中，也能安心地生產與傳授知識。