國高中開學第一周，便傳出桃園北科附工1名學子確診，中央大學今(4)日表示，開學第一個星期全採線上教學，學校不強制學生都要快篩，但會鼓勵教職員工生，配合指揮中心安排施打疫苗。

教育部今日公布全國最新確診學生人數統計，4月20日至3日為止，本土確診學生人數有707人，以大專校院211人最多，高中118人、國中112人、國小188人、幼兒園78人，其中高中部分新增1名北科附工學生染疫。

另有21名確診學生是境外移入，其中20人是大專生，1人為國中生。共計學生確診總人數增至728人。

同樣位於桃園的中央大學訂於9月13日開學，因應疫情，校方今日表明，9月21日前，課程採行全面線上課程。

中央大學表示，至於9／22起校園與課程管理安排，所有課程應全程配戴口罩；教室及學習場域環境通風及定期消毒。80人以上大班課程，應採線上課程或混成課程。

中央大學指出，教室空間若顯擁擠，得由授課教師衡量採線上課程或混成課程。線上或混成課程的授課教師，每堂課期間應確實掌握並記錄學生線上出席及參與狀況，並請提醒同學應在住處或校內進行線上課程，減少出入市區或公共場所。

其餘課程採實體課程，校方要求應落實點名、體溫量測。碩專班課程及有特殊理由課程，得經開課單位同意後改採線上課程。

中央大學提到，相關校內防疫公告，已於9月2日統一由校務通告系統發信給全校師生。

至於快篩，中央大學指出，並無強制要求學生進行快篩的措施，但會持續鼓勵教職員及學生依中央流行疫情指揮中心安排，上網預約施打疫苗。