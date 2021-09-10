北市松山區某國中出現1確診個案，並有他校學生曾與確診者接觸，因此，松山區已有2校預防性停課，北市教育局為防止疫情擴散，緊急勸導周邊18間補習班，建議今晚課程改採線上教學，環保局也將在今晚到周邊消毒。

台北市疫情再次升溫，引發人心惶惶，北市松山區某國中接獲通知校內有1學生確診，深夜緊急通知學生，今下午聯醫也進駐該校協助600多位學生做PCR篩檢；據了解，該生在課後有參加4人小型補習班，因此，為防堵疫情擴大，北市教育局緊急通知周邊18間補習班，建議改採線上教學預防性停止實體課程1天。