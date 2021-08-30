台灣生育率低，台南市出生率逐年下降，去年僅約1萬人，台南市雖將第5胎生育津貼加碼至5萬元，民眾卻反應根本生不到第5胎，台南市長黃偉哲30日宣布，明年元月起，首胎生育津貼從6000元變1萬元，預估有4000多個首胎族受惠。

台南市出生人口2019年約為1萬2000人，2020年為1萬700多人，今年至7月為止，僅有5000多人，其中第1胎僅有2600多人。

台南市首胎生育津貼6都最少，黃偉哲剛上任時將第5胎生育津貼提升至5萬元，民眾卻難埋單，反應根本生不到第5胎，政策看的到吃不到，台南市出生數仍逐年遞減。

台南市民政局規畫，明年元月起，將第1胎生育津貼由6000元提升至1萬元，預計將有4000多首胎族受惠，估計將增加市府年支出1880萬元。其餘第2胎1萬2000元、第3、4胎3萬元，第5胎為5萬元皆維持不變。

台南市民政局內就有兩名預計明年生產首胎的孕婦，兩人30日現身說法，體會第一次懷孕時的孕吐、吃不下、睡不好的過程，十分辛苦，認為台南市更友善的生育制度可讓孕婦感受更窩心。

黃偉哲表示，統計顯示，提高生育津貼並無法有效提升民眾的生育意願，但對計畫生育民眾來說，有戶口遷移的效果，最重要的是生完之後的育兒補助，台南市推動公托、公幼與非營利幼兒園、擴大發放育兒津貼，父母育嬰假更彈性化，可夫妻同時申請，讓年輕人更負擔的起養兒的責任。