110學年度大學指考為最後一屆考試，大考中心今(13)日傍晚表示，成績單即將在16日寄發，考生從18日開始則可上網登記志願，預計31日公布錄取名單。

大考中心今(13)日召開考試委員會，會中指出今年指考試場違規共249件，另有47件答案卷違規案。

大考中心傍晚發布新聞稿提到，16日將寄發指考成績單，上午9時起開放網路和電話語音查詢。16日同時會公布各科5標及成績人數百分比累計表，供考生參考。