末代指考成績單16日寄發 18日起選填志願 18:522021/08/13 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 末代指考成績單即將在16日寄發。圖為考生考完試，帶著輕鬆的心情走出考場。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110學年度大學指考為最後一屆考試，大考中心今(13)日傍晚表示，成績單即將在16日寄發，考生從18日開始則可上網登記志願，預計31日公布錄取名單。 大考中心今(13)日召開考試委員會，會中指出今年指考試場違規共249件，另有47件答案卷違規案。 大考中心傍晚發布新聞稿提到，16日將寄發指考成績單，上午9時起開放網路和電話語音查詢。16日同時會公布各科5標及成績人數百分比累計表，供考生參考。 特權疫苗事件「公正第三方」 法務部20名新任政風高階主管宣誓就職 法官助理偷拍裙底 辭職記大過 #志願 #大考中心 #指考 #成績單 #寄發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澎湖16日起旅客、縣籍漁船 入境暫停快篩 13:312021/08/13 生活 桃園增市區公車「303大溪-鶯歌」8／16試營運 18:022021/08/13 寶島 《金融股》中壽通過與開發金股份轉換案 10月1日股臨會 08:032021/08/13 財經 台南消防局長下令看《火神》寫心得 正反意見掀論戰 局長回應了 13:052021/08/13 社會 大陸全程接種新冠疫苗人口過半 超過7.7億人 16:372021/08/13 兩岸 朝鮮連3天拒接電話 韓美警戒 04:102021/08/13 話題觀察 奔騰思潮》出生韓國的飛虎英雄希爾（許劍虹） 16:222021/08/13 海納百川 美日印澳「四方安全對話」 強調台海和平安全重要性 05:042021/08/13 國際 第六輪意願登記今結單 113萬人搶60萬劑高端 14:202021/08/13 生活 日月光贈杉林國中智慧微電網 04:102021/08/13 財經焦點 《國際經濟》新冠搗亂 日Q3 GDP估腰斬 16:502021/08/13 財經 生活熱門新聞 熱低壓來了 今起防劇烈天氣 暴雨連7天 - 生活 北市確診男發病前搭高鐵回台南 4天趴趴走16處足跡曝光 - 生活 勞工1萬元補貼多2類人 今開放申請 懶人包一次看 - 生活 高端疫苗最新意願登記出爐 醫怒：完全違反醫學倫理 - 生活 桃園開放「戴口罩打籃球」 柯P酸鄭文燦：你先來示範給大家看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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