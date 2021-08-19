美國衛福部周三宣布，自9月20日起，開始向美國人大規模供應新冠疫苗加強劑，官員們表示，數據顯示隨著Delta變種病毒導致感染激增，最初接種疫苗的保護力正持續減弱。

美國衛服部在聲明中表示，對於完整接種最初兩劑莫德納和輝瑞/BioNTech新冠疫苖已至少8個月的美國人，政府將提供第三針。

美國總統拜登在白宮記者會上表示：「這是保護我們免於受到新變種病毒侵害的最佳方式。接種第三劑將提高安全性、延長保護力，有助於加快結束這場大流行病」。

拜登表示，美國政府計畫在全國約80,000個地點免費提供1億劑加強針。

加強劑最初將提供給已完整接種兩劑型疫苖的人，但美國政府預期接種一劑型嬌生疫苗的人，未來也將需要加強劑。

嬌生研發的新冠疫苖在今年2月才獲得美國的使用授權。

美國衛福部表示，最先施打加強劑主要將是醫護人員、療養院居民和年長者，他們是2020年底和2021年初第一批接種新冠疫苗的族群。

美國將大規模施打新冠疫苖加強劑的決定，獲得眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）支持，麥康諾表示他「絕對」會去接種第三針。

美國跟進其他國家準備開打第三劑新冠疫苖的決定可望帶來更多「疫」外之財，但輝瑞周三股價下挫2.22%，莫德納跌0.76%，嬌生收跌1.27%。

近幾周來，包括以色列、德國和法國等國家都已經宣布將提供新冠疫苖加強劑給年長者和免疫系統低下的患者。不過，歐盟官員周三仍重申，目前還不需要讓一般民眾接種加強劑。

在紐約進行的一項新研究顯示，今年5月時新冠疫苗的有效性還有約92%，但最近已經下降到約80%。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）亦引用這份研究，她表示疫苗對目前美國主要病毒株Delta的效果普遍較差，而根據一項針對美國療養院的研究，疫苗對Delta變種病毒的效力僅有53%。