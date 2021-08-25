路透社報導，2名知情人士透露，美國總統氣候問題特使凱瑞計劃在9月間訪問中國，尋求在美中關係交惡之際，繼續努力推動兩國在氣候變化領域密切合作。

根據這項報導，這將是凱瑞（John Kerry）擔任拜登（Joe Biden）政府這項職務後第2次訪問中國。他上任後，一直試圖說服國際社會氣候變化的威脅，並敦促各國加快遏制碳排放的努力。

報導指出，凱瑞這次訪問中國的時間點，正好在聯合國舉行全球氣候高峰會前的幾週。他希望在這場峰會上，讓其他國家也承諾遵守因應氣候變化的「十年行動」。

凱瑞上次是在今年4月14至17日訪問中國。當時，美中雙方發表了因應氣候危機聯合聲明。聲明提到，美國和中國致力於相互合作並與其他國家合作應對氣候危機；兩國還同意討論具體的減排行動，包括能源儲存等。

中國和美國是全球碳排放量最大的2個國家。然而，兩國對減碳的承諾目標頗有差距。中國國家主席習近平提出的目標是2030年實現「碳達峰」，2060年實現「碳中和」。這意謂著中國目前的碳排放量，仍將持續增加到2030年。

美國總統拜登提出的減碳目標則是，2030年排碳量較2005年減少50%到52%，2035年前實現發電淨零碳排，2050年實現「碳中和」。（編輯：繆宗翰）1100825