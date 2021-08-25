立法院財政委員會赴央行考察選擇性信用管制執行成效，立委針對美國縮表及升息議題正熱提問，央行貨幣政策如何因應，央行總裁楊金龍表示，台灣因相對沒那麼寬鬆、國內經濟未過熱、通膨溫和，升息最重要還是要看物價變動而定。對此，市場解讀，暗示9月第三季理事會政策利率連六凍。

楊金龍指出，美國QE（量化寬鬆）退場問題，使得即將舉行的傑克森霍爾全球央行總裁年會會議，國際金融市場關注聯準會（Fed）主席鮑爾的演說，釋出退場時間表，目前意見相當分歧。從上次利率決策會議紀錄來看，因失業率降至5.4％，通膨是短暫性的超過2％，所以有委員強調今年啟動。但最近變種病毒爆發，另有些委員態度出現鬆動，如果影響到就業市場，認為縮表需延後，「就看主席（鮑爾）怎麼回應」。

事實上Fed只是開始討論縮表，但升息可能要到2023年才會啟動，「現在才2021年，還很早」。楊金龍指出，台灣並沒有如美歐日進場購債，且跟其他國家的貨幣政策極度寬鬆，大幅降息至零或負利率比較，且只有去年3月調降政策利率一碼（0.25個百分點），幅度小很多，也就是相對沒有那麼寬鬆。

其次到目前為止，國內經濟並沒有過熱。楊金龍說明，台灣出口暢旺，疫情控制良好，加上台商回流，使得經濟成長率動能強勁，5月本土疫情僅服務業下滑，但整體來講，「我們經濟沒有過熱，我覺得還算是穩健成長，沒有受到疫情很大的影響」。

楊金龍強調，利率調整首要還是觀察物價變動，美國的縮表及升息議題熱，主要就是通膨升高，CPI（消費者物價指數）年增率都已4～5％，但Fed仍認為是「暫時性的」，台灣現在差不多是1.6～1.7％，算是相當平穩。

市場解讀，楊金龍認為台灣相對沒有美歐日那麼寬鬆，且國內經濟未過熱，加上通膨溫和，沒有率先升息的必要性，暗示可能會等Fed升息後再跟進，代表至少9月的第三季理事會，利率將續凍，如連續6季不做調整，重貼現率停留在1.125％的史上最低。