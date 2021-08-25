經過近兩個月的協調與規畫，中華足協今天終於收到來自教育部與中央疫情指揮中心（CDC）的公文，同意於9月中起辦理亞洲盃女足資格賽。足協人士表示，相關賽事之入境隔離模式與防疫規畫，均援引甫落幕之東京奧運與世界盃亞洲區資格賽之規格，採泡泡模式，高風險國家入境人員甚至要每日PCR採檢，相關計畫均符合亞足聯（AFC）之賽事辦理規範，確保所有參賽人員之健康更是唯一目標。

中華男足6月前往科威特參加世界盃資格賽，就是配合該國實施的泡泡模式，入境後每3天接受PCR檢測，最終順利完成與尼泊爾、澳洲、科威特的3場比賽，球員健康回國。而日本雖然新冠疫情嚴峻，但舉辦東奧採泡泡模式，最終也算圓滿完成。

足協人士強調，這次舉辦亞洲盃女足資格賽，比照東奧及世界盃資格賽之規格，外隊入境採5天單人單室隔離，每兩日執行PCR檢測（高風險國家每日採檢），隔離期滿後維持單人單室不得離開住房空間，惟官方練習時間與比賽日得以團進團出之泡泡模式進行移動，以獨立動線、不出現人流交錯等方式進行相關賽務需求之移動。

亞女足資格賽預計9月16日在高雄國家體育場開踢，中華隊必須拿下小組第1，才能打入明春之印度亞洲盃，進而爭取後年世界盃門票。而要來台參賽的巴林與寮國均已來函，表示相關隊職員都完成疫苗施打，也是防疫一大保障。

由於國際體育賽事已逐步回歸正軌，台灣也不能自絕於國際賽事之外，必須建置在疫情下舉辦國際賽的標準作業流程，足協強調，這次辦理國際賽是從2020年新冠役情爆發以來，台灣首次重新回歸世界體育家庭之賽會，全體同仁將以最嚴謹之態度配合國際總會與中央及地方政府指導，並以確保所有參賽人員之健康為唯一目標。

足協表示，AFC肯定台灣防疫有成，才會維持我國主辦相關賽事之權利，防疫計畫業經教育部、體育署與中央流行疫情指揮中心（CDC）審查，並將於26日由教育部召開會議再次進行相關工作確認。足協也會與CDC、地方衛生主管機關保持密切聯繫，並因應國內疫情狀況滾動調整所有相關防疫規範與措施。