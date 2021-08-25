台灣證券交易所將於於9月7日起舉辦8場次「第一上市公司線上財務業務說明會」，將採線上直播方式向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

各場次財務業務說明會相關資訊：9月7日永冠-KY(1589)、全宇-KY(4148)；9月8日永新-KY(4557)、志強-KY(6768)、永固-KY(5546)；9月10日茂林-KY(4935)、波力-KY(8467)、力達-KY(4552)。